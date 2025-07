I conti pubblici non tornano

I conti pubblici dell’Emilia-Romagna sono in bilico e la Corte dei Conti non fa sconti: il bilancio 2024 si chiude con un disavanzo di 378 milioni, definito ‘ragguardevole’. La situazione richiede interventi urgenti: senza aumentare le tasse, bisogna ridurre i costi e riformare la spesa. Ma quali sono le vere cause di questa crisi e quali soluzioni si prospettano? È il momento di fare chiarezza e trovare un percorso sostenibile.

La Corte dei conti, severo controllore della finanza pubblica, ha bocciato la Regione Emilia-Romagna: deve tagliare i costi senza aumentare solo le tasse. La bacchettata arriva dopo aver certificato che il 2024 è stato chiuso con un disavanzo di 378 milioni di euro, ‘cifra ragguardevole’ è il commento. Le cause? Diverse. Intanto, la spesa pubblica in aumento è stata contenuta solo da misure temporanee, come il payback farmaceutico, e quindi senza una precisa politica di lungo respiro. Il presidente della sezione di controllo della Corte dei conti regionale, Marcovalerio Pozzato, ha poi evidenziato che il buco è stato coperto da risorse proprie ma ‘non si può continuare così a lungo, serve una svolta strutturale, perché il disavanzo continua a proporsi in modo ricorrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti (pubblici) non tornano

