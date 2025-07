In arrivo il marchio Igp per la castagna del partenio

Scopri l’entusiasmante novità: è in arrivo il marchio IGP per la castagna del Partenio, un riconoscimento che valorizza e tutela questa eccellenza territoriale. Dopo mesi di impegno e collaborazione, la conclusione del progetto “ECO WOODLAND” testimonia il successo di tecniche ecosostenibili per la valorizzazione del castagneto nelle aree protette. Un passo importante verso una produzione più rispettosa dell’ambiente e riconosciuta a livello internazionale.

Con la tavola rotonda di lunedì 30 giugno, si è concluso nella bellissima cornice del Comune di Torrioni (Av) il progetto "ECO WOODLAND – Divulgazione di tecniche ecosostenibili di valorizzazione del castagneto in aree protette", finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania, sottomisura 16.5.1. Il progetto, durato 18 mesi, ha visto il Comune di Torrioni capofila di un importante partenariato strategico e con il GAL Partenio cofinanziatore dell'iniziativa. Tanti i temi affrontati con l'auspicio che l'imminente riconoscimento da parte dell'Unione Europea del marchio IGP per la castagna del Partenio possa rappresentare un volano per lo sviluppo della filiera castanicola.

In questa notizia si parla di: arrivo - marchio - castagna - partenio

