Molte Fedi dialoghi per orientarsi nel mondo | tra gli ospiti il cardinal Zuppi Cecilia Sala e Cottarelli

Scopri i dialoghi tra il cardinal Zuppi, Cecilia Sala e Cottarelli, un'occasione imperdibile per orientarsi nel mondo attuale. L’evento, parte degli incontri online delle Acli Bergamo, torna dal 7 luglio, offrendo anche la possibilità di richiedere la Social Card. Con il tema «Crash! Un pianeta su cui ricominciare», questo percorso invita a riflettere e trovare nuove strade per un futuro più sostenibile e consapevole. Non perdere questa occasione di crescita e confronto.

IL PROGRAMMA ONLINE. Torna l'appuntamento con gli incontri delle Acli Bergamo: dal 7 luglio aperta la possibilità di fare la social card. Il tema di quest'anno si intitola: «Crash! Un pianeta su cui ricominciare».

