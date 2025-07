LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il romano costretto a servire per rimanere nel 2° set

Il tennis è un percorso di sfide intense e momenti di pura adrenalina, come quello tra Cobolli e Zhukayev a Wimbledon 2025. Con ogni punto giocato, si svelano storie di resistenza e passione. Ora, il romano si trova a dover servire per rimanere nel set: un'occasione decisiva che potrebbe cambiare le sorti del match. Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni emozione in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace a uscire di Zhukayev implacabile. Ace centrale di Cobolli che impatta sul 5-5 nel 2° set. Il kazako ora alla battuta. 40-0 Larga la risposta di Zhukayev. 30-0 Servizio-dritto di Cobolli, molto attento. 15-0 Servizio vincente al centro di Cobolli. Ancora un ace con traiettoria esterna. Zhukayev si porta avanti 5-4 nel 2° set e sarà l’azzurro a servire per rimanere nella frazione. 40-0 Tira tutto il kazako, con una seconda di servizio a 233 kmh. 30-0 Ace all’incrocio delle righe del kazako. 15-0 Potente la seconda di servizio di Zhukayev e out la risposta di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 4-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il romano costretto a servire per rimanere nel 2° set

In questa notizia si parla di: cobolli - zhukayev - diretta - wimbledon

Dove vedere in tv Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il debutto di Flavio Cobolli a Wimbledon 2025 contro Zhukayev, sei nel posto giusto! Scopri orari, programma, streaming e tutte le news per seguire in diretta questo emozionante appuntamento sui campi londinesi.

LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: tra poco il romano in gioco sul campo-6 - Vai su X

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 1-7 •Ore 12:00 Cocciaretto vs Pegula •Ore 12:00 Sonego vs Faria •Ore 13:30 Musetti vs Basilashvili •Ore 14:00 Bronzetti vs Teichmann •Ore 14:00 Sinner cs Nardi •Ore 15:30 Cobolli vs Vai su Facebook

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Sinner-Nardi a Wimbledon: orario, diretta e dove vederlo in TV e streaming. Il programma degli altri italiani; Wimbledon diretta dei risultati: Sinner nel derby con Nardi. Adesso in campo Sonego, a seguire Musetti e Cobol.

Wimbledon, fiducia a Cobolli contro Zhukayev: Flavio a 1.29 su Planetwin365 - A Wimbledon Flavio Cobolli parte con tutti i favori del pronostico contro Beibit Zhukayev che è soltanto al suo undicesimo match nel circuito Atp. Si legge su agimeg.it

Quando gioca Flavio Cobolli a Wimbledon contro Beibit Zhukayev: il programma - Non ci sono precedenti fra l'azzurro, recente protagonista a Halle, e il kazako, che occupa la posizione numero 247 del ranking. Secondo sportal.it