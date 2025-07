Il magistrato messinese Vito Di Giorgio in commissione al Csm come nuovo aggiunto alla Procura di Palermo

Il magistrato messinese Vito Di Giorgio, noto per la sua esperienza e competenza, è stato scelto all’unanimità dal CSM come nuovo aggiunto alla procura di Palermo. Un prestigioso riconoscimento che segna un nuovo capitolo nella sua carriera, riunendolo con il procuratore Maurizio de Lucia, con cui ha condiviso anni di lavoro a Messina. Chi è Vito Di Giorgio? Scopriamolo insieme.

Il procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio è stato designato all'unanimità in commissione al Csm come nuovo aggiunto a Palermo. Dopo il passaggio al plenum ritroverà quindi come capo dell'ufficio il procuratore Maurizio de Lucia, con il quale ha già lavorato a stretto contatto per cinque anni a Messina. Chi è Vito Di Giorgio Di Giorgio, 56 anni, originario di Foggia, è a Messina dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il magistrato messinese Vito Di Giorgio in commissione al Csm come nuovo aggiunto alla Procura di Palermo

In questa notizia si parla di: giorgio - vito - aggiunto - commissione

La proposta arriva dalla presidente della Commissione Giustizia al Senato di FdI e dalla senatrice della Lega, Susanna Campione. I rischi, secondo gli addetti ai lavori, che la modifica crei troppi «appigli per evitare la condanna» Vai su Facebook

No allo scioglimento del Consiglio di Bari, Decaro: «Lo sapevamo». Lega e FI: «Partecipate commissariate: la p; Morti sospette al Papardo, affidata la perizia su valvole e dispositivi impiantati sui pazienti; Condanne e due ergastoli per gli imputati al processo Inganno, fine pena mai per Sem Di Salvo e Giuseppe Gullotti.

Il magistrato messinese Vito Di Giorgio in commissione al Csm come nuovo aggiunto alla Procura di Palermo - Il procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio è stato designato all'unanimità in commissione al Csm come nuovo aggiunto a Palermo. Riporta gazzettadelsud.it

Vito Di Giorgio nuovo procuratore aggiunto a Messina - TempoStretto - Vito Di Giorgio è il nuovo procuratore aggiunto della Procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia. Secondo tempostretto.it