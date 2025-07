Fondazione ENEA Tech e Biomedical investe 4 milioni di euro in InnovHeart

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical ha annunciato un investimento di 4 milioni di euro in InnovHeart S.r.l., una PMI italiana all’avanguardia nello sviluppo di dispositivi medici innovativi per le patologie della valvola mitrale. Questa somma si integra in un round complessivo da 8 milioni, destinato a sostenere il trial clinico del sistema Saturn, una tecnologia rivoluzionaria per la sostituzione transcatetere della valvola mitrale. Un passo decisivo verso nuove speranze terapeutiche e innovazioni nel settore sanitario.

S.r.l., PMI innovativa italiana impegnata nello sviluppo di dispositivi medici avanzati per la cura delle patologie della valvola mitrale. L'operazione si inserisce in un round complessivo da 8 milioni di euro, finalizzato a supportare il proseguimento del trial clinico del sistema Saturn, tecnologia proprietaria per la sostituzione transcatetere della valvola mitrale (TMVR). InnovHeart ha sede a Milano e opera nel Bioindustry Park Silvano Fumero in Piemonte, polo di riferimento per le scienze della vita, ed è attiva anche negli Stati Uniti attraverso una controllata interamente partecipata.

