Peppe Serbolloni eseguita oggi l’autopsia | domani pomeriggio a Lusciano i funerali del 21enne

Oggi, presso l’Istituto di Medicina Legale di Giugliano, è stata effettuata l’autopsia su Giuseppe Serbolloni, il 21enne deceduto tragicamente in un incidente ad Aversa. Le analisi aiuteranno a chiarire le cause di questa perdita improvvisa. Domani pomeriggio, a Lusciano, si terranno i funerali, un momento di commozione e ricordo per una giovane vita spezzata troppo presto.

È stata eseguita nella giornata di oggi, 1 luglio, all’istituto di medicina legale del San Giuliano di Giugliano l’autopsia sulla salma di Giuseppe Serbolloni, il 21enne di Lusciano morto nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale ad Aversa. Il giovane era in sella alla sua moto Yamaha quando si è scontrato, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Peppe Serbolloni, eseguita oggi l’autopsia: domani pomeriggio a Lusciano i funerali del 21enne

In questa notizia si parla di: serbolloni - eseguita - autopsia - lusciano

Peppe Serbolloni, eseguita oggi l'autopsia: domani pomeriggio a Lusciano i funerali del 21enne; 21enne ucciso in un incidente auto-moto. Un ragazzo indagato per la morte di Giuseppe.