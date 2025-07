Netflix lancia una collaborazione con la Nasa | cosa succede da questa estate

Preparati a vivere l’universo come mai prima d’ora: da questa estate, Netflix trasforma il cielo in un palcoscenico, ospitando eventi live della NASA sulla sua piattaforma. L’attesa è alta per spettacolari lanci di razzi, passeggiate spaziali e collegamenti in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale, portando le meraviglie dell’universo direttamente nel salotto di casa tua. La collaborazione tra Netflix e NASA promette di rivoluzionare il nostro modo di esplorare il cosmo: continua a leggere.

