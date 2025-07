LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | si va al tie-break

Segui in tempo reale l'emozionante match di Wimbledon 2025 tra Cobolli e Zhukayev, un duello che si infiamma con scambi serrati e incredibili colpi. La tensione cresce ad ogni punto, con il kazako che recupera mini-break e Cobolli che risponde con servizi potentissimi. Resta con noi per aggiornamenti live e vivi l'irresistibile suspense di questa sfida cruciale, che potrebbe decidere il destino di entrambi sul prato londinese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Risposta d’incontro del kazako che recupera il mini-break. 4-2 Ottimo servizio a uscire di Cobolli! 3-2 Altro ace slice del kazako. Doppio turno di servizio per Cobolli ora. 3-1 Ace esterno del kazako, non l’abbiamo neanche vista. 3-0 Ottima battuta slice di Cobolli, che sorprende il kazako. 2-0 Ottima prima di servizio a uscire di Cobolli! 1-0 Grande risposta d’incontro di Cobolli! Dritto vincente a incrociare di Cobolli e si va al tie-break in questo secondo set! Comincia il kazako a servire. 40-15 Ottima uscita lungolinea col rovescio di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si va al tie-break

