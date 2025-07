Lavinio rottweiler della nonna aggredisce i nipoti | ricoverati in condizioni gravi

Un episodio drammatico scuote Lavinio: un Rottweiler, appartenente alla nonna, ha aggredito due fratellini di 8 e 10 anni, lasciandoli in gravi condizioni. Trasportati d’urgenza all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, i dettagli dell’incidente sono ancora avvolti nel mistero. Le autorità indagano per chiarire le cause di questa terribile aggressione, mentre la comunità si stringe nel dolore e nella preoccupazione.

