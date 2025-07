Mercato auto Italia il crollo di giugno | -17,4% Nel primo semestre la flessione arriva al 3,6%

semestre si chiude con una flessione del 36%, evidenziando una crisi profonda nel settore automobilistico italiano. Il mercato sembra attraversare un momento di grande incertezza, influenzato da fattori economici e politici che stanno riorganizzando le dinamiche di acquisto e produzione. È urgente analizzare le cause di questa caduta e mettere in atto strategie efficaci per invertire questa tendenza negativa, affinché il settore possa riprendere fiato e tornare a crescere.

Il mercato dell'auto in Italia registra a giugno 2025 un brusco arresto: secondo i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 132.191, con un crollo del 17,4% rispetto alle 160.120 dello stesso mese del 2024. Ma quel dato dello scorso anno fu "drogato" dal click day degli incentivi statali all'elettrico, esauriti in meno di 24 ore. Per effetto di questi numeri, il consuntivo del primo semestre dell'anno evidenzia una flessione del 3,6% con 854.690 immatricolazioni rispetto alle 886.467 di gennaio-giugno 2024. La contrazione odierna non è solo un confronto tecnico sfavorevole: secondo Massimo Artusi, presidente di Federauto, "siamo in presenza di un effetto combinato di incentivi mal gestiti, incertezza normativa e stagnazione strutturale.

