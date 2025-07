Due bambini azzannati dal rottweiler della nonna | ricoverati in codice rosso al Bambino Gesù di Roma

Una tragedia scuote Lavinio: due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati aggrediti da un Rottweiler appartenente alla nonna e trasportati d’urgenza in codice rosso al Bambino Gesù di Roma. La gravità dell’incidente ha mobilitato le autorità e richiede riflessioni sulla gestione degli animali domestici in ambienti familiari. La vicenda solleva interrogativi su come prevenire simili episodi e tutelare i più piccoli.

Due bambini di 8 e 10 anni sono stati azzannati oggi da un cane in una villetta a Lavinio, frazione di Anzio. I due sono stati trasportati in elicottero in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio. La dinamica. L’esemplare, secondo quanto riporta il giornale locale Il Clandestino è un rottweiler, appartenente alla nonna. Il cane era chiuso in una recinzione nella villetta della signora ed è riuscito a scavalcare lo steccato, aggredendo i bambini che stavano giocando nel cortile. I due, di 8 e 10 anni, sarebbero in condizioni gravi. Il cane, con microchip regolare, è stato prelevato dal servizio sanitario veterinario. 🔗 Leggi su Open.online

