La calma in casa Inter sta per scoppiare: tra like sospetti e tensioni social, le scintille sono pronte a infiammare l’ambiente nerazzurro. Il caso Thuram, che ha messo like al post di Calhanoglu, si aggiunge alle implicazioni di altri protagonisti come Arnautovic e persino la moglie di Inzaghi. Una vera e propria polveriera pronta a esplodere, con il club che cerca di contenere il fuoco prima che divampi.

La bufera è pronta a scoppiare in casa Inter. Oltre al caso Calhanoglu c’è anche quello relativo a Marcus Thuram che ha messo like al post del calciatore turco. Non solo lui, anche Arnautovic. E pure la moglie di Simone Inzaghi. E per Chivu ora sono interazzi amari. Ecco cosa scrive Gazzetta.it. Polveriera Inter: Thuram mette like al post di Calhanoglu. “Quando il like è più pesante del post. Dopo che tutto il club aveva metabolizzato il messaggio di Calhanoglu, in risposta al bombardamento di Lautaro post-partita, è spuntato tra i “mi piace” sotto al messaggio del turco anche quello di Marcus Thuram”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dove c’è Inter, c’è casa: like di Thuram al post di Calhanoglu contro Lautaro. Pure la moglie di Inzaghi

Ricapitolando: Calhanoglu pubblica un lungo post chiaramente indirizzato contro Lautaro. Non si tratta quindi di un semplice post, ma di un attacco diretto al Capitano dell'Inter. Marcus Thuram mette like a quel post. Questa è la situazione (piuttosto grave).

ULTIM'ORA, COMUNICATO UFFICIALE INTER: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamb

