Match point di stile | Jessica Alba e la figlia Honor con look coordinati a Wimbledon

Il match point di stile tra Jessica Alba e sua figlia Honor a Wimbledon 2025 ha catturato l’attenzione di tutti, confermando ancora una volta come i look coordinati madre-figlia siano il vero trend del momento. Con outfit impeccabili e pieni di charme, le due si sono dimostrate la coppia più elegante del torneo, lasciando il pubblico incantato. Questa tendenza conquista le star e ora anche noi possiamo lasciarci ispirare per un tocco di classe e complicità tra mamma e figlia.

La tendenza dei look coordinati madre-figlia ha conquistato molte star. Al torneo di Wimbledon 2025, Jessica Alba e la figlia Honor hanno confermato questa moda indossando due outfit matchy. L’attrice ha optato per un maxi abito di Poupette St. Barth con spacco frontale, scollo a V e maniche a sbuffo. La mise è stata completata da accessori bianchi: sneaker e borsa a mano. Honor ha scelto un set coordinato di Love the Label composto da gonna lunga con balze e top con peplo. Infine, ballerine in vernice e collana. Pochi giorni prima, madre e figlia hanno partecipato al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez con due abiti sofisticati. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Match point di stile: Jessica Alba e la figlia Honor con look coordinati a Wimbledon

