Un’ombra si allunga sul mondo della politica: hacker iraniani minacciano di divulgare email riservate legate a Donald Trump e ai suoi collaboratori. La cellula «Robert», con oltre 100 gigabyte di dati sottratti, alimenta il timore di rivelazioni che potrebbero scuotere gli equilibri internazionali. Quanto sono vicini a svelare il mistero? Restate sintonizzati, perché la verità potrebbe emergere da un momento all’altro.

Un gruppo di hacker riconducibile all’ Iran ha lanciato un nuovo allarme: potrebbero essere imminenti ulteriori divulgazioni di email compromettenti che coinvolgerebbero il presidente statunitense Donald Trump e alcuni suoi stretti collaboratori. La cellula, attiva sotto lo pseudonimo di « Robert», ha dichiarato all’agenzia Reuters di essere in possesso di circa 100 gigabyte di messaggi elettronici sottratti a personalità dell’entourage trumpiano. Tra gli obiettivi figurerebbero Susie Wiles, capo dello staff alla Casa Bianca, l’avvocato Lindsey Halligan, il consigliere politico Roger Stone e l’attrice porno Stormy Daniels, nota per il contenzioso legale (peraltro chiuso), con il presidente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump nel mirino degli hacker iraniani. Minacciano di divulgare email riservate

