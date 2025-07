Usa Powell ribatte a Trump | Tagliare i tassi? Senza i dati l' avremmo fatto

a un commento di Donald Trump che aveva criticato la Federal Reserve per le sue decisioni. Powell ha sottolineato che le scelte di politica monetaria si basano su dati concreti e non su pressioni esterne, ribadendo l'importanza di agire con cautela e responsabilità per garantire stabilità economica e crescita sostenibile. Con questa posizione, Powell rafforza la fiducia nel suo approccio equilibrato e orientato al lungo termine.

"Una maggioranza solida nel comitato di politica monetaria si aspetta che sia tempo di iniziare tagliare più avanti quest'anno i tassi. Dipenderà dai dati che monitoriamo, cosa succede all'inflazione e cosa no e anche nel mercato del lavoro, eventuali segnali di debolezza". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell durante un panel al Forum Bce di Sintra, Portogallo, rispondendo.

