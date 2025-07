Alberto Stasi resta in semilibertà la Cassazione respinge il ricorso dopo l' intervista a Le Iene

Alberto Stasi continuerà a godere della sua semilibertà, dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura, confermando la decisione presa ad aprile. Un verdetto che mette fine alle speranze di una modifica delle sue condizioni di detenzione e riaccende il dibattito sulla gestione delle misure alternative. La vicenda, tornata sotto i riflettori anche grazie all’intervista alle Iene, si arricchisce di un nuovo capitolo di tensione e incertezza.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

