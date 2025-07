Tramontana tuona | Non parlate mai di calcio prendete per il cu*o ma non fate ridere nessuno Poi quando uno risponde devi…

In un'epoca in cui le discussioni calcistiche spesso si trasformano in passione e polemiche, Tramontana decide di mettere i punti sulle i. Durante un acceso dibattito sugli studi di “Top Calcio 24”, l’interista ha deciso di rispondere a tono a chi lo criticava, ribadendo il suo punto di vista con fermezza. La scena è diventata virale: ecco cosa ha davvero detto Tramontana quando ha preso la parola.

Ieri sera durante il match tra Fluminense-Inter (vinta dai brasiliani per 2-0), negli studi di “Top Calcio 24” sul canale Telelombardia, il giornalista juventino Claudio Zuliani e soprattutto l’opinionista rossonero Leonardo Martinelli, hanno punzecchiato durante l’incontro l’interista Filippo Tramontana, che alla fine ha sbottato: “Voi avete un tema, non parlate mai di calcio, prendete per . L'articolo Tramontana tuona: “Non parlate mai di calcio, prendete per il cu*o ma non fate ridere nessuno. Poi quando uno risponde devi.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

