Diploma MBA Honoris Causa a Philippe Donnet CEO Generali

Oggi, il Mib Trieste School of Management ha conferito il prestigioso Diploma MBA Honoris Causa a Philippe Donnet, CEO di Generali, riconoscendo il suo esempio di eccellenza e leadership. Questo onore rappresenta un tributo alla sua ispirazione per studenti, accademici e professionisti del settore. "Per me è un grande orgoglio ricevere questo riconoscimento", ha dichiarato Donnet, sottolineando l'importanza di essere parte di questa prestigiosa comunità.

