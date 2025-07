Cremlino ' Putin ha parlato al telefono con Macron'

Nel cuore delle relazioni internazionali, il telefono diventa un ponte tra grandi potenze. Oggi, Vladimir Putin e Emmanuel Macron si sono confrontati in una conversazione telefonica, come confermato dal Cremlino. Un dialogo che potrebbe segnare nuove opportunità o mettere in luce tensioni tra Russia e Francia, sottolineando l’importanza di questi scambi nel contesto geopolitico attuale. La posta in gioco è alta e le parole scambiate potrebbero rivelare molto più di quanto si possa immaginare.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi un colloquio telefonico con quello francese Emmanuel Macron. Lo riferisce l'agenzia Interfax citando il Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, 'Putin ha parlato al telefono con Macron'

In questa notizia si parla di: cremlino - putin - macron - parlato

Ucraina, vertice senza Putin. Assente anche Trump. Il Papa si offre per mediare | E il Cremlino invia a Istanbul un consigliere - Il vertice in Ucraina si svolge senza la presenza di Putin e Trump, mentre il Papa si propone come mediatore.

SEMPRE PIU' VICINI Si è svolto un nuovo colloquio telefonico, sabato 14 giugno, tra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha reso noto il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. "Trump ha ribadito ancora una volta il suo interesse per una rapida conclusione del Vai su Facebook

Cremlino, 'Putin ha parlato al telefono con Macron'; Cremlino, ‘Putin ha parlato al telefono con Macron’; Cremlino, 'Putin ha parlato al telefono con Macron'.

Cremlino, 'Putin ha parlato al telefono con Macron' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it

Telefonata tra Putin e Macron. Il presidente russo: "Rispettare il diritto di Teheran sull'energia nucleare pacifica" - Il presidente russo, Vladimir Putin , ha parlato della situazione in Medio Oriente «nel contesto del confronto iraniano- Lo riporta gazzettadelsud.it