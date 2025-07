magneto e i suoi 10 momenti che hanno sconvolto marvel

L’esordio di Magneto nel mondo Marvel ha segnato il inizio di un’epica saga di conflitti e dilemmi morali. Questo personaggio, nato come villain, si è trasformato in una figura complessa e affascinante, capace di sconvolgere l’universo degli X-Men con i suoi 10 momenti che hanno ridefinito il suo ruolo e la sua natura. Scopriamo insieme quei momenti che hanno fatto tremare Marvel e ci hanno mostrato un Magneto inedito e sorprendente.

Magneto rappresenta uno dei personaggi più complessi e sfaccettati dell’universo Marvel. Nato come antagonista principale degli X-Men, nel corso degli anni si è evoluto in una figura che sfida le tradizionali categorie di eroe e villain. La sua storia personale, fatta di traumi e sofferenze profonde, ha contribuito a plasmare un personaggio che vive in un’area grigia, dove bene e male si mescolano senza distinzione netta. l’esordio di magneto nella saga marvel.. Il primo apparizione di Magneto avviene in X-Men #1, creata da Stan Lee e Jack Kirby. Questa introduzione segna immediatamente il tono del personaggio: un supervillain con obiettivi ambigui, che mira a dominare l’umanità attraverso la forza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it