Delitto di Garlasco prime analisi | Impronta 10 senza Dna o quantità minima impossibile estrarre un profilo

Il caso di Garlasco, uno dei più discussi in Italia, continua a rivelare nuove sfaccettature. Mentre la Cassazione conferma la semilibertà di Alberto Stasi, emergono dati inquietanti dal recente incidente probatorio: analisi di impronte senza DNA e quantità minime che rendono impossibile estrarre un profilo affidabile. La verità sul delitto di Chiara Poggi si fa ancora più complessa. Quali segreti si celano dietro questi nuovi risvolti?

Garlasco (Pavia), 1 luglio 2025 – Nel giorno in cui la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale di Milano confermando la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, emergono nuovi risultati dal maxi incidente probatorio della nuova inchiesta della Procura di Pavia che vede indagato per omicidio (in concorso) Andrea Sempio, amico del fratello della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Stando alle verifiche effettuate dai consulenti delle parti, sulla ' traccia 10' così come sulle altre impronte, circa 60, trovate e repertate nella villetta di Garlasco - dove è stata uccisa la 27enne - non c'è Dna o ne è presente una quantità così minima da rendere quasi impossibile ipotizzare di poterne estrarre un profilo.