Continassa Juve | è il giorno dell’ottavo di finale contro il Real Madrid le ultime sulle scelte di formazione di Tudor

La Juventus si prepara con grande determinazione alla sfida di giovedì 2 novembre contro il Real Madrid, un ottavo di finale che promette spettacolo e emozioni. I dettagli sulla formazione, gli infortuni e i tempi di recupero sono al centro dell’attenzione, mentre i tifosi attendono con trepidazione le scelte di Tudor. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa: la squadra si dà da fare per affrontare al meglio uno degli impegni più importanti della stagione.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus di Igor Tudor torna in campo per Real Madrid Juve, match degli ottavi di finale in programma questa sera, martedì 1 luglio 2025 alle ore 21:00 italiane. Al netto del ko di Savona, il tecnico bianconero avrà tutti a disposizione per la super sfida.

La probabile formazione della Juventus: secondo Sky Sport Igor Tudor potrebbe fare molti cambi Potrebbe esserci spazio per Locatelli (tornato all'infortunio), Nico Gonzalez e Koopmeiners. La più grande sorpresa potrebbe essere la titolarità di Filip Kostic Vai su Facebook

