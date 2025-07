LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Nannucci e Del Signore fanno ben sperare Attesa per le staffette veloci

Gli Europei Juniores di nuoto 2025 sono in pieno fermento, tra performance sorprendenti e grandi attese. Nannucci e Del Signore fanno ben sperare, mentre l’attenzione si concentra anche sulle staffette veloci. Rimanete collegati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi si laureerà campione in questa emozionante rassegna europea. Non perdere neanche un istante delle sfide che stanno scrivendo il futuro del nuoto europeo!

18.49. Queste le protagoniste della prima semifinale dei 50 rana. C'è Irene Burato in corsia 5: 1 Pinar Donmez TUR 32.15 2 Havana Cueto Cabrera SUI 31.92 3 Maria Zornoza Quiros ESP 31.91 4 Egle Salu EST 30.98 5 Irene Burato ITA 31.42 6 Iryna Miliutina UKR 31.91 7 Hannah Schneider GER 32.01 8 Arina Edapina AIN 32.27 18.44: Questi i finalisti dei 50 dorso uomini: Iakovlev, Del Signore, Schcherbakov, Kizierwski Palomo, Kauspedas, Daodu, Shortt, Papp 18.42: DANIELE DEL SIGNORE VINCE LA SECONDA SEMIFINALE CON 25?17! L'azzurro si distende bene nella seconda parte di gara e vince nettamente, entrando in finale con il secondo tempo.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - Benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia! Oggi si svolgerĂ la gara femminile di 10 km, con le atlete Taddeucci e Pozzobon pronte a dare il massimo.

Nuoto artistico: l'Italia conquista il bronzo nel duo misto libero agli Europei Juniores di Atene Vai su Facebook

Europei junior. Azzurri a Samorin. Taddei e staffette 4x100 sl in finale - La nazionale juniores di nuoto ha avuto giusto il tempo di concludere il 61° Trofeo Settecolli IP che è subito partita per Samorin, in Slovacchia. Si legge su federnuoto.it

Europei Junior ad Atene: cinque savonesi medagliate - La Nazionale Italiana Junior di Nuoto Artistico ad Atene, dove si sono appena conclusi i Campionati Europei Junior, ha vinto 5 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo. Scrive liguriasport.com