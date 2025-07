Fed Powell replica a Trump | ' Tagliare i tassi? Senza i dazi l' avremmo già fatto' | Maxi legge di bilancio via libera grazie al voto di Vance

In un contesto di tensioni e decisioni cruciali, Fed Powell risponde alle accuse di Trump, evidenziando come la Federal Reserve avrebbe già agito per ridurre i tassi senza i dazi. Con il via libera alla maxi legge di bilancio grazie al voto di Vance, si alza il sipario su una sfida tra politica e economia. Le critiche di Powell sul debito statunitense sottolineano l’urgenza di trovare un equilibrio: la stabilità non può più aspettare.

Dal numero uno della Fed le critiche al presidente: il debito degli Stati Uniti non è sostenibile, non si convive con l'incertezza generata dagli annunci della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Fed, Powell replica a Trump: 'Tagliare i tassi? Senza i dazi l'avremmo già fatto' | Maxi legge di bilancio, via libera grazie al voto di Vance

