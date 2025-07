Ostia uomo pestato e abbandonato in un carrello della spesa

Una notte di violenza scuote Ostia: un uomo di 40 anni è stato brutalmente pestato e abbandonato in un carrello della spesa, trovandosi in condizioni critiche all’alba. La scena inquietante si è svolta tra via Mario Ruta e via Marino Fasan, lasciando la comunità sgomenta. Le autorità indagano su questo orribile episodio, mentre i medici dell’ospedale Grassi lottano per salvargli la vita. Cosa si nasconde dietro questa brutalità?

Ostia, 1 luglio 2025 – E’ stato pestato e lasciato in un carrello della spesa un uomo a Ostia: il pestaggio si è consumato nella notte e l’uomo, di 40 anni, è stato ritrovato all’alba nei pressi di una farmacia tra via Mario Ruta e via Marino Fasan, in zona piazzale Lorenzo Gasparri. Sul collo aveva un cartello con le scritte «infame» e «str.». Soccorso dai passanti, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi, dove i medici hanno riscontrato la frattura della tibia e della rotula, oltre a diverse ferite gravi. L’uomo non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano serie. Sono in corso le indagini e al momento non si esclude alcuna pista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

