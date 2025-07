Aeroporto di Napoli-Capodichino lavori rinviati a novembre 2026 | chiuderà per meno di 30 giorni

L’aeroporto di Napoli Capodichino si prepara a un’importante rivoluzione, con la riqualificazione della pista prevista per novembre 2026. Nonostante i lavori siano stati posticipati di quasi un anno, meno di 30 giorni di chiusura garantiranno un nuovo volto alla struttura, migliorando sicurezza e efficienza. Scopri come questa trasformazione influenzerà i tuoi voli e le novità in arrivo per viaggiare più comodi e sicuri. Continua a leggere per saperne di più!

L'Aeroporto di Capodichino chiuderà a novembre 2026 per rifare la pista di volo. I cantieri slittano di 10 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

