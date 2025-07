Macron a Putin ' appello a tregua e negoziati con Ucraina'

In un momento di tensione globale, il presidente francese Emmanuel Macron si rivolge direttamente a Vladimir Putin, chiedendo una tregua e negoziati per la pace in Ucraina. Un appello che ribadisce il sostegno della Francia alla sovranità ucraina e invita le parti a trovare insieme una soluzione duratura. La speranza di un nuovo passo verso la stabilità internazionale dipende ora da come verranno accolti questi inviti...

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato oggi al telefono con Vladimir Putin sottolineando "il sostegno incrollabile della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo si apprende da una fonte dell'Eliseo, secondo la quale Macron ha lanciato un appello a Putin per dichiarare "al più presto una tregua " e per "lanciare negoziati fra Ucraina e Russia per una soluzione solida e durevole del conflitto". I due presidenti "continueranno a parlarsi anche su questo punto", ha aggiunto la fonte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron a Putin, 'appello a tregua e negoziati con Ucraina'

