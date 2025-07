Per Jonathan Bailey i prossimi mesi saranno pieni di impegni

Per Jonathan Bailey, i prossimi mesi sono un susseguirsi di impegni e progetti entusiasmanti. Ma, con sorprendente modestia, dichiara: «No, no, la vera star è il Martini Bianco Spritz». Nel nostro incontro con il Martini Man dell’estate 2025, l’attore britannico, noto per Bridgerton e prossimo a conquistare il grande schermo con Jurassic World - La rinascita, ci svela il suo mondo di successi e passioni. E proprio questa passione si riflette nell’energia del suo nuovo ruolo come ambassador del brand.

«No no, la vera star è il Martini Bianco Spritz». La modestia di Jonathan Bailey si coglie fin da subito mentre iniziamo la nostra chiacchierata con il Martini Man dell'estate 2025. Ambassador del famoso brand, collaborazione prestigiosa per uno degli attori più rinomati del momento, l'interprete britannico classe '88 è diventato noto dal 2020 con la serie in costume Bridgerton e sarà in sala dal 2 luglio con Jurassic World - La rinascita, diretto da Gareth Edwards e accanto ai colleghi Scarlett Johansson e Mahershala Ali. È all'insegna dell'entusiasmo che l'attore si fa volto dell'iconico brand italiano, pronto ad abbracciarne la spontaneità e a vivere off-script.

