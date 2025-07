Usa Senato approva sul filo legge di bilancio di Trump 51 sì e 50 no voto decisivo di JD Vance ora il testo alla Camera

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato con un margine stretto la legge di bilancio di Trump, segnando un momento cruciale nel quadro politico americano. Con 51 sì e 50 no, il voto decisivo di JD Vance ha fatto pendere la bilancia, mentre tra i repubblicani solo tre hanno scelto di allearsi coi democratici. Ora, il testo passa alla Camera, pronta a scrutinare questa delicata operazione legislativa.

Tra i repubblicani in 3 hanno votato coi democratici, vale a dire Susan Collins del Maine, Thom Tillis del North Carolina e Rand Paul del Kentucky Il Senato Usa approva sul filo la legge di bilancio di Trump. 51 sì contro 50 no, decisivo il voto del vicepresidente americano JD Vance visto che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Senato approva sul filo legge di bilancio di Trump, 51 sì e 50 no, voto decisivo di JD Vance, ora il testo alla Camera

