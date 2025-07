Aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio fratellini in codice rosso | trasportati in elicottero

Un brutto incidente scuote Lavinio Lido di Enea: due fratellini di 8 e 10 anni sono stati vittime di un’aggressione da parte del rottweiler della nonna, che li ha lasciati in condizioni critiche. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e il trasporto in codice rosso con l’elicottero sono stati cruciali per tentare di salvare le loro vite. Resta da capire come si possa prevenire simili tragedie e tutelare i più piccoli.

