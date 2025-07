The Running Man | il film di Edgar Wright al cinema TRAILER

Preparati a vivere un'esperienza adrenalinica con “The Running Man”, il nuovo film di Edgar Wright in arrivo al cinema dal 6 novembre. Un mix di suspense, azione e intrighi in un reality estremo che ti terrà col fiato sospeso: i “Runner” devono sopravvivere per 30 giorni sotto il costante assalto di killer spietati. Non perdere l’occasione di scoprire come questa corsa per la vita cambierà tutto!

Dal 6 novembre al cinema “The Running Man”, il film diretto da Edgar Wright con Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson con Colman Domingo e Josh Brolin. The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione. Ben Richards (Glen Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - The Running Man: il film di Edgar Wright al cinema [TRAILER]

