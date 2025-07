Ucraina | Macron a Putin cessate il fuoco al più presto e negoziati

In un momento di tensione crescente, la chiamata tra Macron e Putin accende nuovamente i riflettori sulla necessità di trovare una via d'uscita al conflitto ucraino. Il presidente francese ha invitato a un cessate il fuoco immediato e a negoziati concreti, ribadendo il forte impegno della Francia per una pace duratura. Ora, il mondo guarda con speranza alle prossime mosse diplomatiche, auspicando una soluzione che riporti stabilità e serenità.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron “ha chiesto l’istituzione, il più presto possibile, di un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto”. È quanto fa sapere l’Eliseo, in un nota in ci si riferisce della telefonata tra Macron e il presidente della Russia Vladimir Putin. Macron, inoltre, “ha sottolineato il fermo sostegno della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha aggiunto l’Eliseo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Macron a Putin, cessate il fuoco al più presto e negoziati

In questa notizia si parla di: macron - ucraina - putin - cessate

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Macron denuncia il 'cinismo' di Putin dopo l'attacco a Kyiv Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando con i reporter al G7 canadese, ha denunciato il "totale cinismo" di Vladimir Putin dopo l'attacco a Kyiv. Su X ha scritto: "con il presidente Zelensky al Vai su Facebook

Iran-Ucraina, due ore al telefono Putin-Macron. L'Eliseo: Servono cessate il fuoco e negoziati; Guerra Ucraina, Putin a Macron: «Accordo sia di lungo periodo». L'Eliseo: appello a tregua e negoziati in Ucraina; Vertice dei leader europei a Kiev. Zelensky: Piano d'azione in 4 punti. Trump è d'accordo - Scaduto il cessate il fuoco di tre giorni.

Guerra, Putin-Macron due ore al telefono su Iran e Ucraina. L'Eliseo: servono cessate il fuoco e negoziati - Nella notte le difese aeree hanno distrutto o intercettato 60 droni ucraini sul territorio russo, afferma Mosca. Secondo ilmessaggero.it

Ucraina: Macron a Putin, cessate il fuoco al più presto e negoziati - Il presidente francese Emmanuel Macron "ha chiesto l'istituzione, il più presto possibile, di un cessate il fuoco e l'avvio di ... Da lapresse.it