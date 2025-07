Realme GT 7 e GT 7T in super offerta tra sconti bundle e cashback da 100 euro

Scopri le imperdibili offerte estive di Realme, dedicate ai modelli GT 7 e GT 7T! Con sconti esclusivi, bundle convenienti e cashback fino a 100 euro, questa promozione rende l’acquisto ancora più allettante. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa uno degli smartphone più performanti sul mercato a condizioni incredibili. Approfitta subito: le occasioni come queste non si ripetono spesso!

Realme lancia le offerte estive per Realme GT 7 e Realme GT 7T: la promozione combina gli sconti a un bundle o a un cashback da 100 euro!

In questa notizia si parla di: realme - sconti - bundle - cashback

Il Black Friday estivo di Realme regala generosi sconti sull’intera gamma Realme 14 - Se stai pensando di aggiornare il tuo smartphone, il Black Friday estivo di Realme è l’occasione perfetta: sconti incredibili sull’intera gamma Realme 14 ti aspettano nei principali rivenditori.

Al via le offerte estive sulla serie realme GT 7, bundle esclusivi e cashback fino a 100 euro; Realme 14 Pro e 14 Pro+ sono ora disponibili in Italia con le offerte di lancio; Realme GT 6T, super promo Amazon: -150€ e caricatore 120W e Buds Air 6 gratis.

