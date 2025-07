Flop Bublik | subito fuori la mina vagante di Wimbledon che aveva sconfitto Sinner a Halle Draper sorride

imbattuto sulla superficie erbosa e aveva tutte le carte in regola per sorprendere a Wimbledon. Tuttavia, il suo cammino si è interrotto bruscamente: un'imprevista sconfitta lo elimina subito dalla competizione, regalando sorprese e rimescolando le carte del torneo. La sua eliminazione segna un colpo di scena che promette di rendere questa edizione di Wimbledon ancora più avvincente e imprevedibile.

Alexander Bublik era uno dei giocatori più attesi a Wimbledon, considerando il suo eccellente stato di forma e la riconosciuta attitudine all’erba. Il tennista kazako era reduce dai quarti di finale del Roland Garros (venne travolto da Jannik Sinner in tre set) e aveva trionfato nel torneo ATP 500 Halle, eliminando proprio il numero 1 del mondo agli ottavi di finale e poi regolando nell’ordine Machac, Khachanov e Medvedev. Il 28enne si era presentato sull’erba londinese da numero 31 del mondo e sembrava poter essere la grande mina vagante del terzo Slam di stagione, ma al primo turno è stato sorprendentemente eliminato dallo spagnolo Jaume Munar, numero 55 del ranking ATP che ha prevalso dopo tre ore e ventotto minuti di battaglia con il punteggio di 6-4, 3-6, 4-6, 7-6(5), 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flop Bublik: subito fuori la mina vagante di Wimbledon che aveva sconfitto Sinner a Halle. Draper sorride

