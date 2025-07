Scarlett Johansson l’abito chemisier a pois alla conferenza stampa di Jurassic World Rebirth

Scarlett Johansson ha fatto il suo grande ritorno sotto i riflettori indossando un elegante abito chemisier a pois alla conferenza stampa di Jurassic World Rebirth. L’attesa per il film, in uscita il 2 luglio, è alle stelle: si preannuncia il capitolo più emozionante della saga dopo quelli di Spielberg. La star ha dato il suo contributo con stile, lasciando tutti senza fiato. Ma cosa ci riserva ancora questa attesa così entusiasmante? Restate sintonizzati per scoprire...

L’attesa è quasi finita: a partire dal 2 luglio Jurassic World Rebirth sarà finalmente disponibile nelle sale di tutto il mondo. Stando a quanto si vocifera per il momento si prevede il miglior film della saga dopo quelli di Steven Spielberg, e la curiosità in merito non potrebbe essere più incontenibile di così. Ad anticipare degnamente il successo della pellicola ci ha pensato la stessa Scarlett Johansson, presto sul grande schermo nelle vesti di uno dei personaggi principali della storia, nelle ultime settimane impegnatissima in un tour stampa globale per la sua promozione. Lontano da futili eccessi di sfarzo, l’attrice in forma smagliante ha privilegiato forme e colori eleganti e senza tempo per i suoi look: l’ultimo? Sofisticato e carico di quell’aura retrò che tanto ci piace. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Scarlett Johansson, l’abito chemisier a pois alla conferenza stampa di Jurassic World Rebirth

