il senato usa ha approvato il budget di trump

Il Senato degli Stati Uniti ha dato il via libera al controverso 'big beautiful bill' di Donald Trump, un budget ricco di promesse elettorali che promette di rivoluzionare il tessuto economico e sociale del paese. Dalle agevolazioni fiscali per le mance e gli straordinari alla lotta all'immigrazione, questa proposta rappresenta una svolta decisiva. Grazie al voto determinante del vicepresidente JD Vance, il futuro delle politiche di Trump si fa sempre più concreto.

Il senato americano ha approvato il 'big beautiful bill' di Donald Trump. Il budget che contiene tutte le promesse elettorali del presidente - dall'abolizione delle tasse per le mance e gli straordinari a alla lotta all' immigrazione passando per un taglio delle imposte per le azione e gli americani - è stato approvato grazie al voto determinante del vicepresidente JD Vance dopo che tre repubblicani si sono uniti ai 47 democratici e hanno votato no. I senatori conservatori che si sono opposti sono Rand Paul, Thom Tillis e Susan Collins. Il provvedimento passa ora alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net