Mario Balotelli, sempre diretto e senza filtri, ha deciso di parlare a cuore aperto: tra accuse a Vieira e rivelazioni sulla sua paura di fare gol, l’attaccante bresciano si svela come mai prima d’ora. Dopo un’esperienza al Genoa che non è andata come sperato, Balotelli torna a far parlare di sé, scatenando una vera e propria bufera nel mondo del calcio. E tu, cosa ne pensi delle sue parole?

Mario Balotelli è tornato senza squadra dopo l’esperienza al Genoa, vissuta quasi interamente sotto la guida di Patrick Vieira. Tuttavia, l’attaccante bresciano ha avuto pochissimo spazio, collezionando appena 6 presenze per un totale di circa 56 minuti giocati. Numeri ben lontani dalle aspettative di SuperMario, il giocatore 34enne è, infatti, intervenuto a sorpresa in diretta nel podcast Controcampo, mentre suo fratello Enock stava rilasciando un’intervista, cogliendo l’occasione per fare chiarezza sul mancato rinnovo con il Genoa e sul rapporto, già difficile prima del suo arrivo in Liguria, con l’allenatore Patrick Vieira. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Balotelli attacca Vieira: «La verità è che gli stavo sui cogl… Aveva paura che facessi gol»

Balotelli spiega cos’è successo con Vieira: “Il Genoa non ha avuto le pa**e e mi sono ritrovato fuori” - Mario Balotelli svela i retroscena della sua esperienza al Genoa, dove, tra tensioni e incomprensioni, si è trovato a dover affrontare un percorso difficile durante la gestione di Vieira.

