Un anno d’amore per Tony Effe e Giulia De Lellis | La prima notte insieme dopo il matrimonio di Cecilia e Ignazio

Un anno di amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis, un cammino ricco di emozioni e sorprese. Dopo la loro prima notte insieme, celebrata tra i fiori d’arancio di Cecilia e Ignazio, la coppia ha scritto un capitolo speciale della propria storia, aspettando una bambina e condividendo un anniversario all’insegna della dolcezza e della complicità. Continua a leggere per scoprire come l’amore abbia saputo superare ogni ostacolo e crescere ancora di più.

Era il 30 giugno di un anno fa quando, tra i fiori d’arancio di Cecilia e Ignazio, è scattata la scintilla. Oggi, dodici mesi dopo quella prima notte insieme, Tony Effe e Giulia De Lellis aspettano una bambina e festeggiano il loro primo anniversario con un gesto romantico a distanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, nascerà tra agosto e settembre. Ed anche se da tempo hanno svelato il sesso del bebè, la coppia ha organizzato un grande Baby Shower per festeggiare la gravidanza e l'arrivo della bimba. Anche da noi si sta d Vai su Facebook

