È in vigore la legge Brambilla | chi uccide gli animali rischia il carcere

Da oggi, in Italia, la legge Brambilla entra pienamente in vigore, segnando un passo fondamentale nella tutela degli animali. Chi maltratta o uccide un essere vivente rischia pene severe, tra cui multe salatissime e il carcere. Questa nuova normativa rappresenta un impegno concreto per proteggere i nostri amici a quattro zampe e promuovere un’etica di rispetto e responsabilità. È il momento di fare la differenza, perché ogni vita conta.

Da oggi è ufficialmente in vigore la legge che tutela gli animali. I colpevoli rischiano multe salatissime e persino il carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È in vigore la "legge Brambilla": chi uccide gli animali rischia il carcere

In questa notizia si parla di: vigore - legge - animali - carcere

Comuni sciolti per camorra: in Campania sono 124 dall'entrata in vigore della legge - Dal 1991 al 19 aprile 2025, sono stati 124 i Comuni sciolti per camorra in Campania, con 401 decreti di scioglimento totali, pari a circa uno al mese.

In vigore la legge #Brambilla sugli #animali: ora si rischia pure il carcere #1luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/07/01/news/legge-animali-cos-e-michela-vittoria-brambilla-pene-carcere-delitti-multa-ultime-notizie-43214275/… Vai su X

Dalle maxi multe al carcere. Da oggi entra in vigore la nuova legge per chi maltratta e abbandona gli #animali. #Tg1 Laura Cason Vai su Facebook

Carcere e maximulte, entra in vigore la legge Brambilla: stangata per chi maltratta gli animali; Animali, più carcere e multe salate: in vigore la “legge Brambilla”; Se maltratti un animale da oggi puoi finire in carcere.

Animali, in vigore la legge Brambilla: carcere per i maltrattamenti, multe più salate e stop alle catene per i cani. Cosa cambia - Divieto assoluto di tenere un cane a catena, con sanzioni tra i 500 e i 5 mila euro, dai sei mesi ai due anni di reclusione per il maltrattamento di ... Secondo msn.com

Animali, in vigore la legge Brambilla: le tutele e le pene previste (anche il carcere) - "Oggi entra in vigore la legge Brambilla, una riforma storica che questo Paese attendeva da più di venti anni. Da iltempo.it