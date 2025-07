Bergomi | Calhanoglu via dall’Inter? Se c’è uno spiraglio meglio riparare!

Bergomi in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della sconfitta dell’Inter soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni di Lautaro Martinez rivolte ad Hakan Calhanoglu. DOPO LA SCONFITTA – Beppe Bergomi ha espresso la sua opinione riguardo le dichiarazioni di Lautaro Martinez nei confronti di Calhanoglu: «Dei tre quello che conosco meglio è Calhanoglu, è un ragazzo che ci tiene tantissimo all’Inter, vuole bene a questa maglia. In passato aveva manifestato di finire la carriera al Galatasaray ma è del 1994 e può dare ancora tantissimo. Io prima di separarmi da lui ci penserei tantissimo perché è un ragazzo straordinario, ha sempre lottato per la maglia, non si è mai tirato indietro, è andato in America e si è rifatto male, in questi momenti di difficoltà bisogna mantenere la calma e ragionare. 🔗 Leggi su Inter-news.it

