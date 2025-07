Traffico Roma del 01-07-2025 ore 18 | 30

Buonasera e benvenuti a questa edizione di Luceverde Roma. Il traffico della capitale si presenta intenso questa sera, con code e rallentamenti che coinvolgono diverse arterie principali. Se dovete uscire, meglio pianificare con anticipo gli spostamenti per evitare disagi e arrivare puntuali a destinazione. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in studio Sonia cerquetani intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e il tratto Urbano della A24 e tra Appia e Pontina rallentamenti e code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Laurentina e poi dalla Casilina alla Prenestina con lei sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Nomentana verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Nomentana sulla Pontina System con Raccordo Anulare e Spinaceto nelle due direzioni questa sera al Circo Massimo seconda serata per Achille Lauro chiuse via dei Cerchi via del Circo Massimo via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole per il trasporto ferroviario da domani 2 luglio e fino al 4 di luglio per lavori alla stazione Roma Ostiense nel corso della mattinata alcuni convogli Leonardo e delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano e fl5 Roma Civitavecchia saranno interessati da variazioni di orario e limitazioni di percorso maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

