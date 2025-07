Donnet non ancora chiara la causa della caduta dell' insegna

Philippe Donnet, CEO di Assicurazioni Generali, ha sottolineato l'importanza di mettere al primo posto la sicurezza delle persone dopo l'incidente all'insegna di City Life. La causa della caduta resta ancora da chiarire, ma l'attenzione ora è focalizzata sulla tutela di tutti i coinvolti. In questo momento, il nostro obiettivo principale è garantire che simili episodi non si ripetano, rafforzando le misure di sicurezza e prevenzione per tutela di cittadini, collaboratori e visitatori.

"Non si √® capito ancora come √® successo, quello che √® importante √® che non ci sono stati feriti. La priorit√† nostra subito √® stata la sicurezza delle persone, dei nostri collaboratori e di tutta la gente che gira a City Life, intorno al centro commerciale e alla nostra torre". Lo ha detto Philippe Donnet, Group Ceo Assicurazioni Generali, a margine della cerimonia al MIB Trieste School of Management per il conferimento del Diploma MBA Honoris Causa, rispondendo alle domande dei giornalisti sul crollo dell'insegna Generali sulla Torre Hadid di Milano. "La messa in sicurezza - ha aggiunto - √® stata fatta, adesso bisogna capire come sistemare tutto e bisogna capire anche come √® potuto succedere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Donnet, non ancora chiara la causa della caduta dell'insegna

