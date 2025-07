Ddl montagna l’ipotesi di allargare la caccia ai valichi di montagna Bonelli | Governo odiatore degli animali – Video

Il dibattito sul ddl montagna si infiamma: l’ipotesi di ampliare la caccia ai valichi di montagna, promossa da un emendamento leghista, ha scatenato forti critiche. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra denuncia un governo ostile agli animali e alla natura, annunciando una ferma opposizione. La questione divide l’opinione pubblica e mette in luce le tensioni tra tutela ambientale e pratiche tradizionali. Ma quali sono davvero le conseguenze di questa proposta?

«Questo governo di destra è diventato odiatore seriale degli animali e della natura. Faremo una dura opposizione». A parlare con Open è il leader di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che commenta l'emendamento a firma di Francesco Bruzzone, deputato della Lega, che consentirebbe ai cacciatori di continuare a sparare lungo i valichi montani sopra i mille metri. Un punto, contenuto nel disegno di legge per la promozione e la protezione delle zone montane, noto come ddl Montagna, che domani continuerà il proprio iter parlamentare nell'Aula della Camera dei deputati, dove sono in corso le votazioni degli emendamenti.