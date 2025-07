Cancro | ricerca coreana scopre come disattivare gli oncogeni

Una rivoluzione nel campo della lotta al cancro sta emergendo dalla Corea del Sud, grazie a un team di ricercatori del KAIST. Scoprendo come disattivare gli oncogeni invece di eliminarli, stanno aprendo nuove strade per terapie più mirate e meno invasive. Al centro di questa innovazione ci sono geni chiave come MYB, HDAC2 e FOXA2, fondamentali nella regolazione cellulare. Ma cosa sono e come possono cambiare il futuro della medicina?

Un team di ricercatori sudcoreani del KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ha sviluppato un approccio terapeutico innovativo che non mira a distruggere le cellule tumorali, ma a ripristinarne il comportamento normale. Al centro di questa scoperta ci sono i geni MYB, HDAC2 e FOXA2. Cosa sono e cosa fanno questi geni? – MYB è un proto-oncogene che codifica un fattore di trascrizione coinvolto nella regolazione della proliferazione e differenziazione cellulare, in particolare nelle cellule ematopoietiche (quelle che danno origine alle cellule del sangue). È parte della famiglia MYB di proteine che si legano al DNA e può essere implicato in diversi tipi di cancro per il suo ruolo nel ciclo cellulare.

In questa notizia si parla di: cancro - ricerca - coreana - scopre

