Jerome Powell all’attacco | Senza i dazi di Trump avremmo già tagliato i tassi

Jerome Powell si prepara a sorprendere i mercati: senza l’ombra dei dazi imposti da Trump, la Federal Reserve avrebbe già potuto abbassare i tassi. Tra tensioni e dichiarazioni, il presidente della Fed non esclude un taglio a luglio, segnale di una possibile svolta nella politica monetaria statunitense. È un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri economici globali. E se questa mossa fosse il primo passo verso un nuovo scenario finanziario?

La Fed si sta preparando a tagliare i tassi a luglio? Il presidente Jerome Powell non ha escluso l’ipotesi di farlo dopo settimane di scontro a distanza con il presidente Donald Trump. E se il tycoon più volte ha esternato l’idea di sostituirlo alla guida della Federal Reserve, Powell non si è tirato indietro. E anche da Sintra, in Portogallo, dove si è ritrovato con i banchieri centrali e gli economisti di tutto il mondo, ha affermato che senza i dazi i tassi sarebbero stati già tagliati. Il presidente ha anche affermato di essere «concentrato sul mio lavoro», ricevendo l’applauso dei colleghi. 🔗 Leggi su Lettera43.it