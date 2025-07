Europeo femminile al via | la favorita la sorpresa e la bomber

Esplode l’entusiasmo per l’Europeo femminile, un torneo ricco di emozioni e sorprese. Domani in Svizzera si accendono i riflettori su sedici nazionali pronte a sfidarsi per conquistare il titolo, con l’Inghilterra a fare da favorita. Tra le candidate e le possibili sorprese, spicca anche l’Italia di Andrea Soncin, il Cobra, pronta a lasciare il segno. La competizione sta per iniziare, e l’Italia è determinata a scrivere la propria storia…

Europeo femminile, domani in Svizzera inizia la competizione europea per nazionali. Ecco la squadra favorita e chi potrebbe essere la sorpresa Sedici squadre a caccia dell’Inghilterra che da padrona di casa, a Wembley, due anni fa ha vinto l’Europeo. Parte domani pomeriggio la manifestazione continentale che, finalmente, per quello che ha fatto vedere fino ad oggi, vede tra le protagoniste anche l’Italia di Andrea Soncin. Il Cobra è il commissario tecnico e ha dimostrato, sin da subito, di essersi calato nella parte. Ed è stato in grado di creare un gruppo solido, che lotta per lo stesso obiettivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Europeo femminile al via: la favorita, la sorpresa e la bomber

In questa notizia si parla di: europeo - femminile - favorita - sorpresa

Gloria Peritore: “Io, il titolo europeo e la boxe femminile. Così si può crescere” - Gloria Peritore conquista il titolo europeo nella boxe femminile, dimostrando che con determinazione e coraggio si può crescere e reinventarsi.

Il calcio non è solo Europa. Altro che sorpresa: il successo dell’Al Hilal parte da lontano (So Foot) "Sono lì nonostante il flop Neymar. Simone Inzaghi ha dichiarato di aver voluto questo club a tutti i costi, che ci crediate o no" https://www.ilnapolista.it/2025/07/il- Vai su Facebook

La partita più importante degli ultimi 30 anni per l’Italia femminile di basket; Eurovision 2025: quanta pop dance, sorpresa Australia, delude la favorita Austria. Il meglio e peggio della seconda semifinale; Favoriti, sorprese, giocatori da seguire: i pronostici della redazione.

Il calcio femminile è diventato più competitivo, non è detto che una favorita vinca l’Europeo (Athletic) - Ma alcune nazionali considerate "d'élite" non sembrano essere più forti come qualche anno fa. Segnala ilnapolista.it

Pronostico, Europeo Femminile: Italia favorita all'esordio, ma attenzione all'opzione goal - Belgio – Italia è un incontro del Gruppo B degli Europei femminili 2025. Da assopoker.com