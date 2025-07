Follemente | l’emozione ha una nuova casa a Golfo Aranci

Follemente, l’emozione trova una nuova casa a Golfo Aranci: un luogo esclusivo dove mare cristallino, musica coinvolgente e cucina d’eccellenza si uniscono in un’esperienza unica. Questa splendida terrazza affacciata sull’isolotto di Figari promette suggestioni indimenticabili, spettacoli emozionanti e sapori autentici, trasformando ogni momento in un sogno ad occhi aperti. Siamo a Golfo Aranci, perla della Sardegna nord-orientale, pronta a regalarvi emozioni senza confini.

