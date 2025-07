Sospetti abusi su oltre mille bimbi al nido shock in Australia

Una terribile scoperta scuote l'Australia: oltre mille bambini del nido sono stati sottoposti a test dopo che un ex educatore è stato accusato di gravi reati sessuali. La comunità è sgomenta di fronte a questa drammatica vicenda, che ha portato alla luce un caso inquietante e sconvolgente. La sicurezza dei più piccoli rimane una priorità assoluta, mentre le autorità si mobilitano per garantire giustizia e protezione.

Le autorità sanitarie in Australia hanno chiesto di sottoporre 1.200 bambini a test per malattie infettive, dopo che la polizia ha incriminato un ex educatore di un asilo nido per decine di reati sessuali "profondamente angoscianti", in un caso che ha portato shock e sgomento nel Paese. La polizia di Victoria ha dichiarato che un uomo di 26 anni è stato accusato di oltre 70 reati derivanti da presunte aggressioni sessuali ai danni di otto bambini di età compresa tra i cinque mesi e i due anni. "Come potete immaginare, è stato profondamente angosciante per le famiglie sentirlo", ha dichiarato ai giornalisti il comandante della polizia Janet Stevenson.

