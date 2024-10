Screenworld.it - Principe Azzurro: Chris Hemsworth in trattative per il film live action della Disney

(Di giovedì 24 ottobre 2024)potrebbe interpretare ilnel prossimoaction Disney, ma non sarà unsu una delle iconichesse. Infatti il protagonista assoluto di questo nuovosarà ilstesso. Secondo Deadline l’attore australiano sarebbe inper interpretare l’iconico personaggio nelaction a lui dedicato, che sarà diretto da Paul King. Il primo ad aver riportato il probabile coinvolgimento diera stata la newsletter InSneider. La Disney, dall’altro canto, non ha ne smentito ne confermato il coinvolgimento dell’attore in questo progetto. Ildi Cenerentola, fonte: Walt Disney ProductionsLa pellicola è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo nulla della trama. Ilha avuto diverse incarnazioni.